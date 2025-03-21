ВСУ за неделю потеряли свыше 10 тысяч боевиков, 18 танков и более тысячи беспилотников

Министерство обороны России сообщило о ситуации в зоне спецоперации в период 15-го по 21-е марта. За это время российские бойцы освободили три поселка, сбили украинский истребитель и уничтожили сотни единиц вражеской боевой техники.

Северная группировка войск взяла под контроль поселки Заолешенка и Рубанщина в Курской области. Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных действий освободили село Степовое в Запорожской области.

При этом российская армия продвинулась на всех направлениях в зоне СВО и заняла более выгодные рубежи и позиции, попутно нанося поражение живой силе и технике врага в ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

За неделю потери киевского режима составили свыше 10360 боевиков и наемников, 18 танков, 124 боевые бронированные машины, 313 автомобилей, 125 орудий полевой артиллерии, 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, две пусковые установки РСЗО RAK-SA-12 и 25 полевых складов боеприпасов.

«ВКС России в воздушном бою сбит МиГ-29 воздушных сил Украины», – добавили в МО.

За неделю средствами ПВО перехвачены 28 управляемых авиабомб JDAM и семь реактивных снарядов HIMARS, а также 1113 беспилотников самолетного типа, в том числе 536 вне зоны СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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