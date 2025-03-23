Вооруженные силы России ночью ударили по подразделению спецназа ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале.

«Одно попадание в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область в Волчанск, где опять начались уличные бои», – рассказал Лебедев.

Иностранные наемники атакованы в Вышгороде. «Вышгород – три взрыва, один – точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего – иностранных. Импортные «скорые», в которых, по данным сопротивления, очень серьезная аппаратура, и обслуживают их иностранные медики», – уточнил активист.

В Броварах под удар попала пункт базирования боевиков ВСУ и цех по сбору беспилотников. «Бровары – четыре попадания. Одно в ПВД с свежими натренированными бандеровцами, недалеко от тренировочного полигона, еще одно в небольшой цех, где собирали БПЛА», – сообщил Лебедев.

Кроме того, добавил он, был прилет в складские помещения с боекомплектом в Обуховском районе. «Прилетело в 22:40 мск, в 8:00 утра еще горело, но уже не детонировало», – уточнил Лебедев.

В ночь на 23 марта на фоне воздушной тревоги взрывы произошли в Киеве и Киевской области, сообщали украинские СМИ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube