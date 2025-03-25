Армия России освободила два поселка в ДНР и Запорожской области

Российские войска взяли под контроль поселок Мирное в Донецкой народной республике и село Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Мирное Донецкой народной республики», – говорится в сообщении. Это поселение находится в Лиманском районе.

Бойцы группировки также поразили формирования пяти бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красное Первое, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка Харьковской области, Торское, Новое и Ямполь в ДНР. В результате уничтожены более 250 боевиков, танк, две боевые бронемашины и три автомобиля. Также разбиты четыре артиллерийских орудия.

Населенный пункт Малые Щербаки освободила группировка «Днепр». Это село расположено в Васильевском районе к западу от города Орехов. Подразделения группировки нанесли удары по формированиям четырех бригад противника в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 70 боевиков, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия.

За сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации в общей сложности до 1140 боевиков, следует из сводки ведомства. Российские военные улучшают положение и продвигаются в глубину обороны противника на ключевых направлениях спецоперации.

Вместе с тем российская армия за прошедшие сутки поразила объекты инфраструктуры военных аэродромов, пункты управления БПЛА, склады боеприпасов и ремонтно-восстановительную базу ВСУ, а также скопления личного состава и техники противника в 148 районах.

Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 92 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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