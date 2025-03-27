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Четверг, 27 марта 2025, 14:37 мск

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Минобороны России уличило Киев во лжи: ВСУ вновь ударили по российской энергетике

В течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре, вопреки заявлениям Киева о якобы прекращении огня по таким объектам. Как заявило министерство обороны РФ, украинские боевики атаковали энергетику в Брянской области и Крыму.

В частности, как уточнили в ведомстве, 26 марта около 17:00 в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения потребителей в Климовском районе.

Также около 17:00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Кроме того, 27 марта в Брянской области около 7 часов утра в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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