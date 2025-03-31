ВС РФ поразили военный аэродром ВСУ и цеха производства БПЛА

Российская армия в течение минувших суток нанесла удары по военному аэродрому ВСУ, цехам по производству беспилотников и складам боеприппасов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили в зоне спецоперации пять управляемых авиабомб JDAM производства США и 150 беспилотников самолетного типа.

Вместе с тем российские войска улучшают свои позиции и теснят противника на основных направлениях СВО. За сутки ВСУ потеряли в общей сложности до 1175 боевиков.

Самые значительные потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 11 бригадам и полкам ВСУ у Шевченко, Котлино, Красноармейска, Сергеевки, Новосергеевки и Удачного в ДНР. В результате было уничтожено до 420 украинских боевиков, танк, четыре боевые бронемашины, три пикапа, а также два орудия полевой артиллерии и мобильная станция радиоэлектронной борьбы.

По информации ведомства, на Белгородском направлении группировка войск «Север» нанесла удары по личному составу и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube