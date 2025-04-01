ВС РФ отбили две контратаки ВСУ в Курской области

Российские войска продолжают наступление на Курском направлении. За последние сутки ВС РФ отбили две контратаки и уничтожили свыше 180 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, – говорится в сообщении. – Отражены две контратаки противника».

Авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БпЛА», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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