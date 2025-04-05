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Суббота, 5 апреля 2025, 14:45 мск

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Армия России атаковала военный аэродром и цех сборки беспилотников ВСУ

За минувшие сутки российские воска улучшили положение на ключевых направлениях специальной военной операции и нанесли удары по местам скопления живой силы и военной техники ВСУ почти 150 районах. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ, общие потери противника составили около 1 300 военнослужащих и наемников.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах», – уточнили в ведомстве.

Самые значительные потери противник несет в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Удачное, Зверево, Елизаветовка, Красноармейск и Алексеевка в Донецкой Народной Республике.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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