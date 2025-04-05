Потери ВСУ на курском направлении превысили 72 тысячи боевиков

На курском направлении российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских боевиков и нанесли удары по силам ВСУ в Сумской области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Так, подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Горналя, Гуево и Олешни.

При этом ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Приволье, Садки, Храповщина и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, миномет, а также восемь пунктов управления БпЛА», – уточнили в Минобороны РФ.

Всего с начала боевых действий в Курской области после вторжения ВСУ составили более 72150 военнослужащих, 404 танка, 331 боевая машина пехоты, 296 бронетранспортеров, 2252 боевые бронированные машины, 2618 автомобилей и 595 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники, в том числе иностранного производства.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube