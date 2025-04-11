За неделю с 5 по 11 апреля Вооруженные силы России в результате наступательных действий взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, а также в Курской и Сумской областях. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ, общие потери ВСУ составили порядка 10,5 тысячи боевиков, а также десятки единиц боевой техники, в том числе 9 танков.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» активными действиями освободили поселок Гуево в Курской области и взяли под контроль Басовку и Журавку в Сумской области Украины. При этом ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны. На этом направлении потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, четыре танка, 41 боевая бронированная машина и 79 автомобилей. Уничтожены 20 орудий полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.

Вместе с тем группировка «Запад» решительными действиями освободила населенный пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике. Также было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

За неделю на этом направлении противник потерял свыше 1585 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля «MaxxPro» производства США, а также бронеавтомобиль «Dzik» польского производства. Уничтожены 21 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.

Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские вооруженные потеряли более 3005 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, в том числе пять бронетранспортеров М113, четыре бронеавтомобиля «MaxxPro» и три боевые бронированные машины HMMWV производства США. Уничтожены 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.

Кроме того, за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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