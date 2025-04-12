Армия России поразила военный авиазавод, аэродром и гидропорт ВСУ

Российские войска в течение суток нанесли удары по украинскому авиазаводу, складам боеприпасов ВСУ и ряду других военных целей, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет», – говорится в сообщении ведомства.

Также ударам подверглись пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах, отметили в Минобороны.

В то же время средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиа бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы HIMARS производства США, а также 154 беспилотников самолетного типа.

Меж тем российские военные за последние сутки улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, атаковав личный состав и технику четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле в ДНР, Волчье и Филия Днепропетровской области. ВСУ потеряли на этом направлении более 155 боевиков, две боевые бронемашины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Также уничтожен склад горючего.

Общие потери украинских вооруженных сил за сутки составили более 1290 боевиков. Самый значительный урон нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой заняли более выгодные рубежи и позиции. Бойцы группировки ударили по формированиям шести бригад и штурмового полка ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Котлино, Красноармейск, Котляровка, Богдановка, Удачное и Алексеевка в ДНР. Украинские потери составили до 440 боевиков, две боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, пять пикапов и пять орудий полевой артиллерии.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube