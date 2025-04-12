ВС РФ разбили силы девяти бригад и полка ВСУ в Курской области

Бойцы группировки войск «Север» в ходе наступления в Курской области нанесли поражение девяти бригадам и полку ВСУ в районах сел Горналь и Олешня. Об этом сообщает Минобороны России.

Потери понесли две механизированные, танковая, три десантно-штурмовые бригады, бригада морской пехоты, две бригады территориальной обороны и штурмовой полк ВСУ, уточнили в ведомстве.

Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 и три миномета», – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа украинская армия потеряла более 73,8 тыс. боевиков, 405 танков, 332 боевых машин пехоты, 302 бронетранспортера, 2 264 боевых бронированных машин, 2 678 автомобилей, 602 артиллерийских орудия и десятки единиц другой техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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