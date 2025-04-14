Армия России наступает на четырех направлениях в зоне СВО

ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 1,2 тыс. военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям врага на Белгородском направлении в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области.

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Купянск, Боровая, Каменка Харьковской области, Кировск, Карповка и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

В ДНР улучшили тактическое положение подразделения «Южной» группировки войск и ударили по силам противника в районах Петровки, Калиново, Тарасовки, Часова Яра и Клебан-Быка.

Центральная группировка войск наступает в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Родинское, Красноармейск, Котлино, Удачное, Алексеевка и Преображенка в ДНР.

Восточная группировка войск продвигается в глубину обороны противника в районах Шевченко, Зеленый Кут, Зеленое Поле, Богатырь, Воскресенка в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» бьют по врагу в районах населенных пунктов Новоданиловка и Павловка в Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Никольское в Херсонской области.

За сутки киевский режим потерял 1290 боевиков и наемников, танк, 15 броневиков, 39 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, боевую машину реактивной системы залпового огня, семь станций РЭБ и радиолокационную станцию RADA, уничтожены 12 складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 137 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены шесть управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 227 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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