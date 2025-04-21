Армия России ударила по ВСУ в ДНР, Сумской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях

Российские войска после завершения пасхального перемирия нанесли удары по военным объектам Украины, а также атаковали формирования ВСУ в ДНР, Сумской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Ранее в ведомстве заявили, что российская армия продолжила проведение СВО после окончания действия пасхального перемирия.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах», – говорится в сообщении Минобороны.

Вместе с тем силы ПВО уничтожили104 украинских беспилотников самолетного типа.

Также сообщается, что российские войска ударили по украинским силам на всех направлениях СВО. В результате были уничтожены до 210 боевиков ВСУ, а также девять единиц военной техники и автомобилей.

Так, группировка войск «Север» на Белгородском направлении нанесла поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Потери ВСУ составили до 20 боевиков и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» поразили формирования механизированной бригады ВСУ около Купянска Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих.

«Южная» группировка войск нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад ВСУ и нацгвардии в у Щербиновки, Яблоновки и Константиновки в ДНР Потери украинских вооруженных формирований составили до 45 боевиков, боевая бронемашина «Казак» и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» ударили по силам четырех бригад и штурмового полка ВСУ в районах Красноармейска, Новопавловки и Алексеевки в ДНР. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронемашину «Казак» и пикап.

Группировка войск «Восток» поразила живую силу и технике бригады морской пехоты в районе Богатыря в ДНР, уничтожив более 25 боевиков, бронетранспортер и автомобиль.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 10 боевиков, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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