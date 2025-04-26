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Суббота, 26 апреля 2025, 15:09 мск

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Армия России нанесла новые удары по военным аэродромам ВСУ

За прошедшие сутки российские войска улучшили позиции на ключевых направлениях специальной военной операции и нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов. Как говорится в сводке Министерства обороны России, ВСУ потеряли в общей сложности более 1200 военнослужащих.

Самые значительные потери противник несет в Донецкой Народной Республике в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили тактическое положение. Российские бойцы нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Красноармейск, Муравка, Димитров, Гришино, Новониколаевка и Удачное.

На этом направлении противник потерял свыше 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах.

При этом средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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