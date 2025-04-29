Трамп готов надавить на Россию и Украину, что закончить конфликт

Президент США Дональд Трамп решительно настроен на завершение конфликта на Украине и готов оказать «любое необходимое давление» на Москву и Киев для достижения этого. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц в интервью Fox News.

Комментируя процесс украинского урегулирования, он сообщил, что, несмотря на все сложности, процесс идет, отметив при этом, что 100 дней назад была «была непрекращающаяся тупиковая ситуация».

Уолтц также заявил, что Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире, хотя туда поступают «миллиарды долларов». По его словам, нужно тщательно следить за расходованием переданных Киеву средств.

Накануне представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у президента США «растет разочарование» обеими сторонами конфликта. В то же время она пояснила, что Трамп «все еще оптимистично настроен относительно того, что касается возможности урегулировать украинский конфликт», но при этом сохраняет реалистичный взгляд на ситуацию.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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