Президент США Дональд Трамп считает нужным добиться неограниченного по времени прекращения огня между РФ и Украиной. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, у американского лидера «растет разочарование» обеими сторонами конфликта.

В то же время Левитт пояснила, Трамп «все еще оптимистично настроен относительно того, что касается возможности урегулировать украинский конфликт», но при этом сохраняет реалистичный взгляд на ситуацию.

«[Президент РФ Владимир] Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент [Трамп] ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен», – сказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее сегодня глава российского государства объявил перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В ответ в Киеве заявили, что якобы готовы к полному прекращению огня.

Примечательно, что ранее Путин объявлял пасхальное перемирие, но Киев фактически его сорвал.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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