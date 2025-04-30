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Среда, 30 апреля 2025, 17:45 мск

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«Большой секрет»: Трамп отказался отвечать на вопрос о прекращении помощи Украине

Архив. Фото: nbcnews.com

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, прекратит ли Вашингтон военную помощь Украине, если Москве и Киеву не удастся достичь мирного соглашения.

«Я не хочу вам этого говорить. Я не собираюсь вам говорить, хотел бы я этого или нет... Я хочу оставить это большим секретом, потому что не хочу испортить переговоры [по мирному урегулированию], – сказал Трамп в интервью телеканалу ABC News в ответ на вопрос, прекратит ли он поставки оружия Украине в том случае, если стороны конфликта не смогут заключить мирное соглашение.

Американский лидер также счел неуместным конфликт России и Украины и вновь заявил, что войны удалось избежать, если бы президентские выборы в США в 2020 году «не были сфальсифицированы». При этом Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин хочет прекратить военный конфликт.

Трамп выразил убеждение в том, что российский лидер Владимир Путин его уважает. «Его мечтой было захватить всю страну [Украину – прим. ред.]. Я думаю, из-за меня он этого не сделает», – отметил президент США.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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