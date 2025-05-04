российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 4 мая 2025, 13:58 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам и предприятиям ВПК Украины

Архив. Фото: Минобороны РФ

Армия России нанесла удар по военным объектам на Украине с помощью авиации, артиллерии и беспилотников. Тем временем, все группировки войск ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах», – сообщили в оборонном ведомстве.

За последние сутки ВСУ в ходе боев потеряли свыше 1485 боевиков и наемников, три танка, восемь броневиков, 63 автомобиля, 27 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», четыре станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены 12 складов боеприпасов.

Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 146 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Российская армия освободила село Новое в ДНР / Западная группировка войск освободила село Дорошовка в Харьковской области / Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы / ВСУ потеряли 160 военнослужащих в боях на Курском направлении / Российская армия освободила за неделю шесть поселков в зоне СВО / Пенсионерка получила ранения при обстреле ВСУ Херсонской области / Кличко допустил отказ Украины от территорий для достижения мира / ВСУ за сутки потеряли 150 боевиков на Курском направлении

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,