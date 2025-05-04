ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам и предприятиям ВПК Украины

Армия России нанесла удар по военным объектам на Украине с помощью авиации, артиллерии и беспилотников. Тем временем, все группировки войск ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах», – сообщили в оборонном ведомстве.

За последние сутки ВСУ в ходе боев потеряли свыше 1485 боевиков и наемников, три танка, восемь броневиков, 63 автомобиля, 27 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», четыре станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены 12 складов боеприпасов.

Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 146 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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