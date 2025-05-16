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Пятница, 16 мая 2025, 17:08 мск

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Состоялся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Российской стороне переданы тела 34 военных, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

На данным украинского координационного штаба по обращению с военнопленными, на Украину возвращены 909 тел военных. Киеву переданы останки из российских моргов, а также из районов боев на Кураховском, Запорожском, Харьковском и других направлениях, передает РБК.

В прошлый раз обмен телами военных между Россией и Украиной состоялся 18 апреля. Тогда Россия вернула останки 41 военнослужащих, Украине передали 909 тел.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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