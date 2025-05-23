ВС РФ взял под контроль село Радьковка в Харьковской области

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль село Радьковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, за прошедшую неделю российские войска освободили пять поселков в зоне спецоперации. Ранее ВС РФ взяли под контроль Марьино в Сумской области, Александрополь, Новооленовку и Новую Полтавку в Донецкой Народной Республике.

Потери киевского режима за неделю составили свыше 8,9 тыс. боевиков и наемников, 14 танков, 119 броневиков, 266 автомобилей, 77 орудий полевой артиллерии, 34 станции радиоэлектронной борьбы, уничтожены 43 склада боеприпасов.

«В период с 17 по 23 мая сдались в плен 46 украинских военнослужащих», – добавили в МО.

За неделю средствами ПВО перехвачены 30 управляемых авиабомб JDAM и 12 реактивных снарядов HIMARS, а также 1548 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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