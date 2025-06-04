Великобритания в десять раз увеличит поставки боевых дронов Украине

Великобритания увеличивает инвестиции в поставки беспилотников Киеву. В 2025 году планируется отправить на Украину 100 тысяч дронов, что в десять раз превысит объем прошлогодних поставок.

Как сообщили в британском министерстве обороны, в этом году Великобритания инвестирует рекордные 350 млн фунтов стерлингов, чтобы увеличить поставки БПЛА на Украину с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.

Запланированные инвестиции являются частью пакета общей военной помощи Киеву со стороны Лондона, объем которой в текущем году составит 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, британцы планируют вложиться в обучение военнослужащих ВСУ. В 2025 году на эти цели дополнительно выделили 247 млн фунтов стерлингов.

Накануне премьер-министр королевства Кир Стармер заявил, что Великобритания наращивает инвестиции в оборонную сферу в целях подготовки к войне и намерена в десять раз увеличить свою военную мощь к 2035 году.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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