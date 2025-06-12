Над Россией за ночь сбили 52 вражеских беспилотника

За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как говорится в сообщении Министерства обороны РФ, с 21:00 мск 11 июня до 4:10 мск основной удар пришелся на Белгородскую область, где был сбит 41 беспилотник. Еще 6 БпЛА нейтрализована над Брянской областью, 3 – над Московским регионом и 2 – над территорией Республики Крым.

В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ получил ранение мирный житель. Как уточнил глава регионе Вячеслав Гладков, в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», – сообщил губернатор.

Глава Брянской области Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что пострадавших и разрушений в результате украинского удара по его региону нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте падения обломков БпЛА, добавил он.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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