Россия и Украина провели обмен пленными

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

«Взамен передана группа военнопленных ВСУ», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Предполагается, что все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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