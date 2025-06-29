Снова «Кинжалы»: армия России ударила по объектам ВПК и НПЗ Украины

Вооруженные силы России в ночь на воскресенье, 29 июня, нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли Украины. Об этом сообщило Минобороны. Российские военные вновь применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

По данным ведомства, ВС РФ использовали для удара по целям высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также беспилотники.

В результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Ранее украинские СМИ и официальные лица сообщали о массированном комбинированном ударе ВС России по объектам на территории нескольких регионов Украины. На местах прилетов вспыхнули сильные пожары. Отмечалось, что под удары попали как промышленные объекты, так и объекты инфраструктуры в Львовской, Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской областях, а также в самой Полтаве, Николаеве и Запорожье.

В Воздушных силах Украины ранее заявили, что в ходе отражения атаки был потерян истребитель F-16, пилот погиб.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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