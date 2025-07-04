ВС РФ в ответ на теракты ударили «Кинжалами» по военным заводам в Киеве

Минобороны России сообщило о ночном массированном ударе по военным объектам в Киеве. Он стал ответом на теракты киевского режима. ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и ударные беспилотники дальнего действия.

Целями стали промышленные предприятия, разрабатывающие и производящие беспилотные летательные аппараты, FPV-дроны и другие роботизированные мобильные комплексы, различную аппаратуру военного назначения в Киеве. Кроме того, под удар попали инфраструктура военного аэродрома и нефтеперерабатывающий завод.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении ведомства.

Всего с 28 июня по 3 июля российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, система управления ВСУ.

Также удары наносились по радиолокационным станциям, складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства, местам хранения, запуска и пунктам управления беспилотниками, местам хранения безэкипажных катеров. Кроме того, были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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