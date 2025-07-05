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Суббота, 5 июля 2025, 09:19 мск

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Снова массированная атака: за ночь над Россией сбили 94 украинских беспилотника

Сегодня ночью вооруженные формирования Украины устроили массированную атаку на российские регионы с помощью беспилотников. Как сообщает Министерство обороны РФ, с 23:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Самый серьезный удар пришелся на Воронежскую область, где было сбито 34 БпЛА.

В остальных регионах атака была менее активной:

  • 11 БПЛА – над территорией Брянской области,
  • по девять БПЛА – над территориями Белгородской и Саратовской областей,
  • 8 БПЛА – над территорией Новгородской области,
  • 6 БПЛА – над территорией Курской области,
  • по три БПЛА – над территориями Ленинградской и Орловской областей,
  • по два БПЛА – над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия,
  • по одному БПЛА – над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.

Последствия атаки ВСУ уточняются. Тем не менее, уже известно, что в Чувашии один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде, уточнил глава республики Олег Николаев.

В Воронежской области вражеские беспилотники были перехвачены над территорией четырех муниципалитетов. Как сообщил губернатор Александр Гусев, по предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА произошел обрыв ЛЭП. Энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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