Снова массированная атака: за ночь над Россией сбили 94 украинских беспилотника

Сегодня ночью вооруженные формирования Украины устроили массированную атаку на российские регионы с помощью беспилотников. Как сообщает Министерство обороны РФ, с 23:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Самый серьезный удар пришелся на Воронежскую область, где было сбито 34 БпЛА.
В остальных регионах атака была менее активной:
- 11 БПЛА – над территорией Брянской области,
- по девять БПЛА – над территориями Белгородской и Саратовской областей,
- 8 БПЛА – над территорией Новгородской области,
- 6 БПЛА – над территорией Курской области,
- по три БПЛА – над территориями Ленинградской и Орловской областей,
- по два БПЛА – над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия,
- по одному БПЛА – над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.
Последствия атаки ВСУ уточняются. Тем не менее, уже известно, что в Чувашии один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде, уточнил глава республики Олег Николаев.
В Воронежской области вражеские беспилотники были перехвачены над территорией четырех муниципалитетов. Как сообщил губернатор Александр Гусев, по предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА произошел обрыв ЛЭП. Энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража.
Москва, Анастасия Смирнова
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