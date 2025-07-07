ВС РФ освободили два поселка в Сумской и Днепропетровской областях

Российский войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ удалось взять под контроль два населенных пункта. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.

За сутки потери киевского режима составили свыше 1245 боевиков и наемников, танк, 13 броневиков, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 11 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены семь управляемых авиабомб и 402 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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