Российские войска наступают на всех направлениях в зоне СВО

Армия России продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировок войск наступают на всех направлениях фронта.

Так Северная группировка войск улучшила положение по переднему краю в Сумской и Харьковской областях. Подразделения группировок войск «Запад» и «Южной» продвинулись в Донецкой Народной Республике. Центральная группировки войск наступает в ДНР и Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили позиции в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях. Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1280 боевиков и наемников, шесть броневиков, 39 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной борьбы и 12 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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