Украину заподозрили в тайном сговоре с США против России

Украина могла выдвинуть предложение о проведении нового раунда переговоров с Россией в Стамбуле на следующей неделе по договоренности с США. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

«Новый шаг Украины может быть результатом сговора с Соединенными Штатами», – предположил автор публикации, которую цитирует РИА «Новости».

В пользу этой версии говорит недавний визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев, в ходе которого он обсудил с Владимиром Зеленским «путь к миру через силу», и 50-дневный ультиматум России со стороны американского лидера Дональда Трампа, говорится в материале.

Накануне Зеленский сообщил, что новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, ранее занимавший пост министра обороны, предложил российской стороне провести очередные переговоры на следующей неделе.

В российской переговорной группе подтвердили предложение Киева провести новый раунд переговоров. Источник ТАСС сообщил, что дата пока не согласована.

Зеленский назначил Умерова новым секретарем СНБО в пятницу, 18 июля, и поставил перед ним задачу «активизировать переговорный трек» с Россией. Ранее сообщалось, что Умерова планировали отправить послом в США, однако, по данным депутата Верховной рады Ярослав Железняк, назначение не согласовала американская сторона.

Москва и Киев уже провели два раунда прямых переговоров – 16 мая и 2 июня, их итогом стал обмен военнопленными и передача Киеву тел погибших бойцов ВСУ. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Ранее, на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Россия готова к продолжению диалога с Киевом и ждет от Украины предложений по третьему раунду переговоров.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube