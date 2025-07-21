ВС РФ наступают на пяти направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ улучшили тактическое положение на пяти направлениях фронта. Об этом сообщает Минобороны России.

Северная группировка войск наступает в Сумской области, в районах Павловки, Варачино, Садков и Кондратовки, а также в Харьковской области – у Волчанска и Мелового.

Восточная группировка войск продвинулась в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай в ДНР, Новогеоргиевка в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области.

Войска «Запада» улучшили положение по переднему краю в районах Торского в ДНР и Купянска в Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Дроновка, Закотное и Северск в ДНР.

Бойцы «Центра» улучшили тактическое положение в районах Артемовки, Октябрьского, Красноармейска, Удачного Новоэкономического и Полтавки в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Белозерки Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области», – отметили в оборонном ведомстве.

Потери киевского режима за последние сутки составили 1260 боевиков и наемников, танк, девять броневиков, 55 автомобилей, 15 артиллерийских орудий, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств. Кроме того, уничтожены три пусковые установки ЗРК «Patriot» и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены реактивный снаряд HIMARS и 397 БПЛА самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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