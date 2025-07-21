Армия России ударила «Кинжалами» по военным заводам и аэродромам Украины

Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов. Об этом информирует Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Кроме того, российские военные использовали ударные беспилотники.

Ранее военкоры сообщали, что в Киеве под комбинированный удар попали завод «Артем», Дарницкий вагоноремонтный завод, на котором, по некоторым данным, ремонтировалась бронетехника и было налажено производство БПЛА, а также объекты в аэропорту Жуляны. Также были атакованы цели в Ивано-Франковске, Харькове, Черновцах, Днепре и в Тернопольской области. Так, в Ивано-Франковске удары были нанесены по локомотиворемонтному заводу, на котором ремонтировали поврежденную в боях бротехнику, и аэродрому ВСУ, пишет «Военное обозрение».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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