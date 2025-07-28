ВС РФ ударили «Кинжалами» по военному аэродрому и складам ВСУ

Российские войска в ночь на понедельник, 28 июля, нанесли групповой удар, в том числе ракетами «Кинжал», по военным объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ

В ходе атаки были поражены инфраструктура военного аэродрома, а также склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников.

Как отметили в ведомстве, комбинированный удар по целям наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными дронами.

Ранее телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что прошедшей ночью массированному удару ВС РФ подвергся в том числе военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, который является основным местом дислокации тактической авиации ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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