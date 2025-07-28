Российская армия взяла под контроль села Бойковка и Бельгийска в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Населенные пункты были освобождены подразделениями группировки войск «Центр». Бойковка расположена в 16 км к северо-востоку от Красноармейска (Покровска), рядом с селом Новоторецкое, о взятии которого Минобороны сообщило на прошлой неделе. Бельгийка находится в южной окрестности Красноармейска.

Бойцы группировки также нанесли поражение формированиям шести бригадам ВСУ и нацгвардии в районах Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова в ДНР. Потери противника составили свыше 395 боевиков, танк, девять боевых бронемашин, в том числе бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина «MaxxPro» производства США, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, израильская радиолокационная станция RADA.

Тем временем группировки ВС РФ продолжают теснить противника и продвигаться вперед на четырех направлениях спецоперации. Общие суточные потери ВСУ составили до 1340 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и бьют противника около Алексеевки, Храповщины, Кондратовки, Юнаковки и Андреевки Сумской области. Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, ударив по ВСУ в районах Торского, Шандриголово, Новоселовки в ДНР, Дружелюбовки и Купянска Харьковской области. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили силы врага в районах населенных пунктов Серебрянка, Щербиновка, Катериновка, Северск, Часов Яр, Александро-Шультино и Константиновка в ДНР. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и атаковала противника в районах Червоного, Темировки Запорожской области и Сосновки Днепропетровской области. Подразделения группировки «Днепр» нанесла удары по ВСУ около Новоандреевки, Степногорска Запорожской области, Антоновки и Никольского Херсонской области.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразила пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.

Силы ПВО сбили реактивный снаряд HIMARS производства США и 203 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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