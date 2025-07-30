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Среда, 30 июля 2025, 10:57 мск

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«Искандер» разгромил учебный центр ВСУ под Черниговом – противник потерял до 200 боевиков

Фото Минобороны РФ

Российские войска ракетным ударом поразили лагерь учебного центра сухопутных войск ВСУ в Черниговской области. В результате были уничтожены и ранены около 200 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удар по месту дислокации лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ около населенного пункта Гончаровское был нанесен двумя ракетами «Искандер».

Как отметили в ведомстве, место размещения техники и личного состава противника было вскрыто расчетом российского разведывательного дрона, после чего по координатам цели были нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевыми частями.

«По данным разведки, потери ВСУ вследствие данного удара составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными», – сообщили в Минобороны.

Ведомство опубликовало кадры нанесения ракетного удара по месту дислокации лагеря ВСУ, снятые с беспилотника.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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