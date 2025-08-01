Бьют дроны и артиллерия: ВСУ в Константиновке попали под огневой контроль армии РФ

Российская армия взяла под плотный огневой контроль украинскую группировку в Константиновке в ДНР. Давление на ВСУ на этом участке фронта кратно усилилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Сейчас наши дроны и артиллерия усилили давление на противника в Константиновке, практически во всех районах города», – заявил собеседник агентства. По его словам, наибольшее число ударов российские войска наносят по ВСУ в западной части города.

По информации ТАСС, сейчас подразделения ВС РФ находятся в километре от Константиновки. «На некоторых участках фронта до Константиновки чуть более одного километра», – уточнил источник агентства, добавив, что после освобождения Часова Яра бои сместились в села к востоку от Константиновки.

Об установлении контроля российскими военными над городом Часов Яр в ДНР стало известно утром 31 июля. Уцелевшие силы ВСУ, которых на этом участке фронта осталось немного, после потери Часова Яра отведены в села под Константиновку, информировал ТАСС.

Бои за Часов Яр длились больше года. Город был одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Взятие его под российский контроль открывает путь к освобождению Константиновки и наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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