ВС РФ ударили «Кинжалами» по военным аэродромам Украины

Вооруженные силы России в понедельник нанесли групповой удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, при ударе российские военные также применяли ударные беспилотники большой дальности.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Ранее военкоры сообщали, что ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области как минимум двумя «Кинжалами». «Вероятно, целью снова стали какие-то самолеты и НАТОвские грузы», – отмечал российский военный блогер Борис Рожин.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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