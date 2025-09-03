Минобороны: армия России освободила почти половину Купянска

Российские войска установили контроль над почти половиной территории города Купянска Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Бойцы ВС РФ находятся в центре города, в районах важных объектов – около здания городской администрации, стадиона «Спартак».

Военное ведомство показало кадры с беспилотников, подтверждающие взятие российскими войсками около половины территории Купянска. Видео размещено в телеграм-канале Минобороны и на странице ведомства в соцсети «Вконтакте».

«На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания администрации города, в районе стадиона «Спартак» в переулке Спортивном города Купянска, городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая», – говорится в сообщении.

Группировка войск «Запад» продолжает операцию по освобождению Купянска и прилегающих районов, добавили в Минобороны.

Напомним, 28 августа сообщалось, что российские силы пробились в пригород Купянска и берут город в окружение. 26 августа военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские бойцы зашли на северную окраину Купянска.

Как отмечала интернет-газета «Взгляд», освобождение Купянска, который находится в 40 километрах от российской границы, станет серьезным успехом для ВС РФ. Этот город является крупнейшим логистическим пунктом региона с железнодорожной развязкой. После взятия города ВС РФ усилят позиции в Харьковской области и «поставят под вопрос использование ВСУ, например, города Чугуева как перевалочной базы снабжения Славянско-Краматорской агломерации в ДНР с севера», говорится в публикации. При этом из Купянска открывается дорога на Изюм и Балаклею, а также к окружению Славянска и Краматорска с севера.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube