Российские бойцы выбили украинскую группировку из села Московка Харьковской области. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Московка примыкает к городу Купянск на северо-западе. Ранее сообщалось, что ВС России берут Купянск в окружение, пробившись в пригород этого населенного пункта.

«Населенный пункт Московка освобожден от украинских вооруженных формирований, – рассказал Кимаковский в комментарии ТАСС. – Наши войска находятся в населенном пункте, о чем свидетельствуют подтверждения с мест от наших бойцов, которые заняли позиции в населенном пункте».

Советник главы ДНР уточнил, что российские военные полностью контролируют Московку, в поселении нет серых зон. На месте работают штурмовики группировки войск «Запад», добавил он.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube