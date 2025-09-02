российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 сентября 2025, 12:43 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска выбили ВСУ из Московки Харьковской области

Фото Минобороны РФ

Российские бойцы выбили украинскую группировку из села Московка Харьковской области. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Московка примыкает к городу Купянск на северо-западе. Ранее сообщалось, что ВС России берут Купянск в окружение, пробившись в пригород этого населенного пункта.

«Населенный пункт Московка освобожден от украинских вооруженных формирований, – рассказал Кимаковский в комментарии ТАСС. – Наши войска находятся в населенном пункте, о чем свидетельствуют подтверждения с мест от наших бойцов, которые заняли позиции в населенном пункте».

Советник главы ДНР уточнил, что российские военные полностью контролируют Московку, в поселении нет серых зон. На месте работают штурмовики группировки войск «Запад», добавил он.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России приступила к созданию зоны безопасности в Днепропетровской области / Над Воронежской областью сбиты не менее трех беспилотников / В Минобороны России показали карту Украины без Одессы и Николаева / В Кремле уточнили, о чем именно договорились Путин и Трамп по поводу Зеленского / Потери ВСУ в Луганской Народной Республике за лето превысили 50 тысяч человек / В Брюсселе состоится внеочередное заседание совета НАТО-Украина / Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль: ранен житель Белгородской области / Российские войска продвигаются вперед в зоне СВО: за сутки ликвидированы более 1300 боевиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Харьков, Конфликт на Украине, Украина,