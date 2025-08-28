Армия России пробилась в пригород Купянска: город берут в окружение

Российские войска углубились в пригородную зону Купянска в Харьковской области и берут город в окружение. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Отдельным подразделениям ВСУ все труднее удерживать позиции», – отметил он в комментарии ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко со своей стороны в эфире радиостанции Sputnik уточнил, что армия России «сжигает как в топке» личный состав вооруженных формирований Украины, пытающихся обороняться в Купянске.

«Мы ведь заняли на севере стратегически важные высоты, по сути, у нас Купянск находится как на ладошке. Для украинских боевиков скрываться в данном населенном пункте крайне проблематично. Хочу отметить, что передвигаться на автотранспорте там практически невозможно: все небо укрыто нашими ударными дронами», – пояснил он.

Ранее, 26 августа, Марочко сообщил ТАСС, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска.

Москва, Анастасия Смирнова

