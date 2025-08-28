российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 августа 2025, 20:13 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России пробилась в пригород Купянска: город берут в окружение

Фото Минобороны РФ

Российские войска углубились в пригородную зону Купянска в Харьковской области и берут город в окружение. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Отдельным подразделениям ВСУ все труднее удерживать позиции», – отметил он в комментарии ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко со своей стороны в эфире радиостанции Sputnik уточнил, что армия России «сжигает как в топке» личный состав вооруженных формирований Украины, пытающихся обороняться в Купянске.

«Мы ведь заняли на севере стратегически важные высоты, по сути, у нас Купянск находится как на ладошке. Для украинских боевиков скрываться в данном населенном пункте крайне проблематично. Хочу отметить, что передвигаться на автотранспорте там практически невозможно: все небо укрыто нашими ударными дронами», – пояснил он.

Ранее, 26 августа, Марочко сообщил ТАСС, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Дроны ВСУ атаковали два гражданских автомобиля в Белгородской области: ранены двое мирных жителей / В Курской области подорвался на мине оператор ВГТРК / Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД / ВСУ обстреляли железорудный комбинат в Запорожье: ранены семеро человек / Армия России взяла в клещи «третью столицу» Украины / Украина признала каноническую церковь связанной с РПЦ и может запретить ее через суд / ВСУ перебросили в Днепропетровскую область колумбийских наемников / Кремль негативно относится к идее отправки на Украину военных из Европы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Харьков, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,