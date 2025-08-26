российское информационное агентство 18+

Вторник, 26 августа 2025, 08:29 мск

Армия России зашла на северную окраину Купянска

Фото Минобороны РФ

Российские подразделения зашли на северную окраину города Купянск Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что продвижение армии РФ осложнило положение ВСУ в городе.

«В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось», – рассказал Марочко в комментарии ТАСС.

По словам эксперта, складывающаяся в городе оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских сил, но командование ВСУ медлит с принятием решения, что приводит к росту потерь.

С продвижением на окраинах Купянска российские войска продолжают сжимать полукольцо у города, добавил он. В частности, по его словам, штурмовики ВС РФ продвигаются около Соболевки, Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки

Глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев ранее сообщал, что российская армия окружает Купянск. По его словам, взять населенный пункт в лобовой атаке из-за серьезных укреплений ВСУ невозможно.

Москва, Наталья Петрова

