Российские войска взяли в клещи город Купянск в Харьковской области, который называют «третьей столицей» Украины. Об этом пишет Интернет-газета «Взгляд» в своем материале о ситуации на фронте вблизи этого стратегически важного населенного пункта.

В публикации обращается внимание, что в настоящее время у вооруженных формирований Украины, пока еще остающихся в Купянске, осталась одна возможность выйти из города в южном направлении. Между тем все транспортные пути находятся под контролем Вооруженных сил России, что подразделениям грозит ВСУ большими потерями.

Взятие под контроль Купянска, который находится в 40 километрах от российской границы, станет серьезным успехом для российских войск. Этот город является крупнейшим логистическим пунктом региона с железнодорожной развязкой. После освобождения ВСК РФ усилят позиции в Харьковской области и «поставят под вопрос использование ВСУ, например, города Чугуева как перевалочной базы снабжения Славянско-Краматорской агломерации в ДНР с севера», отмечается в публикации.

При этом из Купянска открывается дорога на Изюм и Балаклею, а также к окружению Славянска и Краматорска с севера.

Авторы статьи обращают внимание, что в 1941 году правительство УССР было эвакуировано сначала из Киева в Харьков, а затем в Купянск, после чего город называли «третьей столицей» Украины. В годы Великой Отечественной войны Купянск также был административным центром Харьковской области.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube