Армия России взяла в «котел» ВСУ еще на одном направлении спецоперации

Российская армия продолжает теснить ВСУ на всех направлениях специальной военной операции. Бойцы группировки войск «Центр» завершили окружение крупного узла обороны украинской армии в городе Доброполье в ДНР, сообщается в сводке Минобороны РФ. А в Харьковской области российские военные продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки прорыва из «котла» пресечены.

По данным ведомства, в окружение в Доброполье попали подразделения двух бригад нацгвардии Украины и штурмового полка «Скала». В настоящее время бойцы ВС РФ уничтожают блокированные формирования противника. За сутки потери противника составили до 50 боевиков. Все попытки прорыва противника из окружения подавлены.

Тем временем, в кольце окружения в Харьковской области подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику ВСУ в районах Красного Яра, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипунов, Варваровки и Грачовки. Потери блокированных формирований противника составили до 40 боевиков. В настоящее время ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Подсреднее, Новоселовка, Петропавловка и Приколотное.

На остальных направлениях спецоперации российские войска улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные позиции и продолжили взламывать украинскую оборону.

Вместе с тем российские войска за минувшие сутки нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотникам и комплектующих к ним. Также ударам подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 148 районах спецоперации.

Силы ПВО сбили 629 вражеских беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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