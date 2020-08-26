«Тяжеловесы» Единой России возглавили рейтинг эффективности депутатов парламента Ямала

На Ямале 90% депутатов окружного заксобрания от «Единой России» попали в группы высокой и средней эффективности рейтинга Фонда «Региональная политика». В ТОП-тройке лидеров Виктор Казарин, спикер Сергей Ямкин и Олег Арно.

Руководитель НОЦ «Политическая регионалистика», доктор политических наук Геннадий Косов считает, что такой результат для региональных парламентов небольших субъектов вполне объясним.

«Единоросы, как правило, энергичнее и работоспособнее своих коллег по парламенту. Объясняется это в том числе и тем, что парламентская оппозиция сосредоточена на федеральной площадке, в городах-миллионниках или в депрессивных территориях, а такие регионы как Ямал остаются за бортом внимания, что позволяет местным функционерам, представляющим оппозицию, не «рваться в бой» или затевать «бурю в стакане воды», – прокомментировал Геннадий Косов.

Директор Фонда «Региональная политика» Евгений Забродин добавляет, что спикер окружного заксобрания Сергей Ямкин просто не мог не попасть в тройку-лидеров. «Лидерство Сергея Ямкина объясняется и личной эффективностью, и умением «настроить» работу всего законодательного собрания и чутко ею «дирижировать» в течение всего пятилетнего цикла, включившего множество общественно-политических изменений и внешних вызовов, в частности, вспышки сибирской язвы в 2016 году и коронавирусной пандемии в 2020 году» – комментирует Забродин.

Политолог Станислав Дейнеко советует обратить внимание на позиции депутатов из пула «нефтегазовых генералов». По его мнению, лидирующие позиции в рейтинге эффективности генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» Олега Арно и других представителей группы «нефтегазовых генералов» дезавуируют все рассуждения о том, что «генералы» в парламенте играют роль исключительно «свадебных» и «смотрящих» от топливно-энергетического комплекса.

«У крупных «тэковских» руководителей объективно больше возможностей быть полезными своим избирателям и обеспечивать решение проблем, как конкретного гражданина, так и отдельных социальных групп. И ямальские»генералы-депутаты» эти возможности широко используют во благо жителей территории. Отсюда, уверенное лидерство Олега Арно по критерию «эффективность работы с обращениями граждан» настоящего рейтинга. Есть основания полагать, что тенденция участия «топов» вертикально-интегрированных госкомпаний в региональной политике сохранится и в дальнейшем, причем, во всех регионах «тюменской матрешки», – отмечает Станислав Дейнеко.

Представители парламентской оппозиции в законодательномсСобрании Ямала в шестом созыве не отметились громкими законодательными инициативами. За весь созыв к таким можно отнести только поправку, получившую название «соседские войны», суть которой в общеокружном обсуждении кандидатур на звание «почетный житель ЯНАО».

Зато они были очень активными в социальных сетях. По показателям «медийной активности и количества постов в социальных медиа» депутат от ЛДПР Иван Вершинин – один из лидеров. При этом «сокол Жириновского» Иван Вершинин в июне публично заявил, что не будет претендовать на место депутата заксобрания ЯНАО седьмого созыва. Высокие показатели по медиа активности и у лидера фракции КПРФ Елены Кукушкиной, говорится в исследовании.

Авторы рейтинга Фонда «Региональная политика» оценивали депутатов ямальского заксобрания по пяти критериям: результативность работы с избирателями; эффективность работы с обращениями граждан; наличие и эффективность постоянного диалога с избирателями; публичность; взаимодействие с институтами гражданского общества.

При составлении рейтинга также изучались данные по интенсивности, регулярности и результативности работы с жителями и общественными организациями, наличие конструктивных коммуникаций с органами региональной власти и местного самоуправления (губернатор, правительство региона, руководство муниципалитетов), взаимодействие с профессиональными сообществами и средами, открытость и доступность депутата в социальных сетях, организовано ли взаимодействие с избирателями через интернет-платформы и сформирован ли постоянный контакт с жителями избирательных округов.

Авторы исследований к группе «высокая эффективность» отнесли шесть действующих депутатов: Виктор Казарин, набравший 44,5 баллов, Сергей Ямкин и Олег Арно, у которых одинаковое количество баллов (44), экс-депутат, а ныне чиновник Дмитрий Жаромских (43,6), Иван Вершинин (42,5) и Эдуард Яунгад (42,2).

В группе «средняя эффективность» 10 депутатов: Игорь Герелишин, Василий Степанов, Игорь Крутиков, Светлана Каменская, Василий Крюк, Елена Лаптандер, Елена Кукушкина, Александр Корякин, Марат Абдрахманов и Александр Голубенко.

Только два депутата оказались в группе «низкая эффективность». Это Валерий Степанченко и Степан Вануйто, получивший мандат в 2018 году.

Деятельность четырех депутатов составители рейтинга не оценивали. Это Людмила Иванова, которая скончалась в Москве в июне 2020 года. Оценивать Павла Крюкова, который из-за возбуждения уголовного дела практически не работал, авторы также не стали. Давать оценку Алексею Денисову и Полине Шумовой смысла не было – оба депутаты-новички, получившие свои мандаты под занавес работы ямальского заксобрания шестого созыва.

Салехард, Дарья Котова

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