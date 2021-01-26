«Что это, если не саботаж?» На Дальнем Востоке провалено поручение Путина по сдерживанию цен на продукты

Поручение президента РФ Владимира Путина о сдерживании цен на продукты первой необходимости не выполнено на Дальнем Востоке. Как заявил депутат Госсовета Якутии от «Справедливой России» Юрий Григорьев, регион вообще никакой «заботы» государства не почувствовал.

В комментарии Vostok.Today парламентарий констатировал, что поручение президента не выполнено. «Минпромторг поручение главы государства не выполнил, и, судя по всему, выполнять особо не торопится. Регулирование, по замыслу Путина, должно действовать в течение первого квартала 2021 года. Январь заканчивается. Ничего не сделано. Люди, послушав по телевизору президента и правительство, идут в магазины и не видят там обещанных цен. Что происходит? Происходит в очередной раз рост недовольства», – подчеркнул Григорьев.

Парламентарий также обратил внимание, что в очень сложной ситуации оказались предприниматели. «Предприниматели, представители мелких и средних сетей, обращались в ФАС. Но и там им помочь отказались – отправили в Минпромторг, сказали «это не наш вопрос». Еще такой момент: почему регулирование коснулось лишь малой части предпринимательского сообщества – ритейлеров? А производители хлебобулочных изделий, кондитерских? Они ведь тоже используют сахар и растительное масло. Но на них никакое регулирование не распространяется. Они вынуждены приобретать эти товары по завышенным ценам, соответственно повышать цены на свои товары. Бесконечно повышать нельзя – не купят. В итоге получим разорившиеся предприятия», – пояснил депутат.

Особое внимание Григорьев обратил на ситуацию в отдаленных территориях Дальнего Востока. «К общероссийским проблемам, с которыми столкнулись торговые сети, Дальний Восток страдает еще и от проблем с логистикой. Поставщики и на доставке в ДФО тоже зарабатывают. Мы спрашиваем: «Почему цена доставки такая, если мы видим, что РЖД берет меньше?» Нам отвечают – «у нас цена такая, мы еще машинами подвозим, грузчики у нас, и так далее». Подводя итог, можно сказать, что исполнение поручения президента саботируется. Не хочется это слово произносить, но что это, если не саботаж? До конца I квартала осталось чуть более двух месяцев и можно будет уже ни о чем не переживать. Только вот как скажется данная ситуация на отношении людей к власти, предсказать не сложно. Люди считают, что их опять обманули», – сказал Юрий Григорьев.

Стоит отметить, что килограмм картофеля в арктических поселках Якутии стоит порядка 380 рублей, яблок – 600-700 рублей. На Камчатке килограмм огурцов и помидоров обойдется покупателю в сумму более 900 рублей.

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