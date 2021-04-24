Чешский гамбит: кто и зачем спровоцировал громкий антироссийский скандал

Громкий международный скандал в отношениях Праги и Москвы спровоцирован с прицелом на парламентские выборы в Чехии. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» политический и экономический обозреватель Владислав Лисовский. По его мнению, реальную причину конфликта нужно искать не в Вашингтоне или Брюсселе, а в самой Чехии.

Много копий сломано нынче о тему российско-чешских взаимоотношений. С обеих сторон идет показательная дипломатическая арифметика, каждая из сторон подсчитывает, кого и в каком количестве еще можно выслать. За всей этой суетой стала теряться первопричина. Давайте отмотаем пленочку назад и посмотрим, что же произошло…

Первый вопрос: что считать началом истории с якобы взорванными складами в Вырбетице (именно так правильно произносится названия этой деревушки)? Считать началом истории момент, когда премьер-министр Бабиш и министр иностранных дел заявили, что есть подозрения, что взрывы были организованы агентами российской разведки? Важный момент, но для того, чтобы понять почему эта история случилась именно сейчас и именно так, как она случилась, следует разделить наше повествование на две части. Первую условно назовем «Вырбетице 2014», вторую назовем «Бабиш 2021». Итак, углубимся в историю.

Увидев в чешских и российских новостях упоминание о взрывах на складах в 2014 году, я осознал, что помню совершенно другую историю, связанную с этими складами, с той фирмой, которая эти склады арендовала. А история такова. В 2012-2013 годах старое оружие и боеприпасы стандартов стран Варшавского договора стало появляться в Сирии, и далеко не у правительственных сил, а у их оппонентов, проповедующих явно радикальные взгляды. Сначала подозревали украинских дельцов, но следы привели сначала в Болгарию, а затем – и в скромную Чехию, которая, надо сказать, в советские времена производила достаточно много вооружений и боеприпасов. Плюс к этому, наши чешские братья все нулевые старательно пылесосили Восточную Европу на предмет скупки за бесценок оружия, которое стало ненужным, так как его владельцы перешли на стандарты НАТО.

Если мы посмотрим самое начало истории в текущем году, то увидим короткую и несколько выпадающую из общего контекста фразу Бабиша о том, что фирму, которая арендовала склады пару раз проверяли и ничего подозрительного не нашли. Но вот кто и на предмет чего проверял эту фирму пан Бабиш скромно умолчал. Так вот – проверяли Imex Group как раз на предмет того, что оружие со старых воинских складов утекает в горячие точки через компании болгарского оружейного короля Гебрева. Но, видимо, ничего подозрительного не нашли или, что еще более вероятно – особо и не искали. Затем сотрудники российской разведки под видом покупателей из стран бывшего Советского Союза проникают на эти склады и обнаруживают, что именно с этих складов снабжаются террористы в Сирии…

И вот тут, давайте немного остановимся. Современная версия Бабиша и камарадов (товарищей по-чешски) гласит, что оружие предполагалось поставить на Украину. Но, если мы посмотрим новости периода 2012-2014 гг, мы увидим, что фигурирует не Украина, а именно Сирия. Запомним этот момент.

Что такое Чехия для российской разведки? Чтобы понять это, мы обратимся к их оппонентам – чешским контрразведчикам. А они раз в пару лет в очередном докладе о положении дел с активностью иностранных разведок отмечали один и тот же факт: российская разведка располагает таким количеством сотрудников, которое никак не соответствует уровню активности ее сотрудников в Чехии. В общем, наши братья-славяне частенько недоумевали, зачем русским столько сотрудников, если работу они не ведут. Любой, кто имеет, хоть, мизерную способность к анализу и знание географии Европы на три с плюсом, быстро поймет, что российская разведка не работает именно в Чехии, но это не значит, что она не работает вообще. Неписанное правило – не работай против той страны, в которой базируешься. И это правило до «Бабиша 2021» соблюдалось неукоснительно. И сам Бабиш знает, о чем он говорит. Именно, поэтому он и его камарады сделали важную ремарку, когда зачем-то сказали, что взрыв планировался на территории Болгарии. Это явный посыл к бывшим спецслужбистам как в самой Чешской Республике, так и в соседних Польше и Словакии, которые в версию о умышленном подрыве склада с боеприпасами на территории Чехии силами российской разведки вряд ли бы поверили. Сама версия очень странная. И развитие ситуации в 2021 году очень напоминает сцену из фильма «День выборов», когда пиарщики на ходу сочиняли невероятные ответы на рациональные вопросы по поводу мнимого покушения на кандидата в губернаторы. Прочитайте все новости про склады в Вырбетице, а потом пересмотрите еще раз эту сцену из фильма. Аналогии вас удивят. Запомним и этот момент.

К фактам. Среди «улик» явным доказательство выглядят лишь пропуски, оформленные на подставные имена вероятными сотрудниками российской разведки. Добрже (хорошо по-чешски)! Доказательство весомое. Но доказательство чего? И здесь, откинув шелуху, мы увидим незамысловатую пиар-конструкцию, которую часто используют на тех же выборах. Вспомните, «он в 1980 году не перевел бабушку через дорогу, не уважает старших, не чтит традиции нашего общества, он эгоист, значит – он будет плохим мэром». Вот и здесь – они были на этом складе, они разведчики, значит – они его взорвали. Позвольте, дамы а панове (дамы и господа по-чешски), много, кто бывал на тех складах. Сотрудники фирмы Imex Group там постоянно бывали. Странные рассуждения, скажете вы. А вот и не странные, отвечу вам я. И вот почему.

Версия Бабиша и его камарадов:

Российская разведка решила помешать поставке вооружений и боеприпасов со складов чешской фирмы. Решила организовать взрыв всей партии на территории Болгарии, но что-то пошло не так. Все произошло на складах в Чехии. Так как – Петров и Боширов не специалисты в области взрывов.

Интересная версия. Но вот непонятно несколько моментов. Первое. Почему понадобилось взрывать? Можно было потопить корабль, который перевозил бы эту партию. Можно было устроить ракетный удар во время разгрузки. Кругом – боевые действия, ни у кого никакого резонанса это бы не вызвало. И в конце концов, данная партия вооружения не могла ни коим образом повлиять значительно на ход событий как в Сирии, так и на Украине. Устраивать диверсию на территории Евросоюза, мягко говоря, рискованная затея. Вот и Бабиш с друзьями не особо распространяется о том, какая партия должна была поехать на Украину через Болгарию. Вероятно, и он понимает, что на этом моменте его версия станет еще слабее. Так как вероятный урон от попадания этого оружия на Украину в то время и риск от проведения диверсионной операции в Европе не сопоставим. Это выглядит так, как если бы вы обнаружили в углу кухни на стене плесень, и, чтобы предотвратить ее распространение, сожгли весь дом.

Версия с участием Imex Group или каких-либо других персонажей, стоящих за торговлей вооружением со складов в Вырбетице:

В середине – конце нулевых чешские ребята стали потихоньку распродавать оружие со старых воинских складов. Дело оказалось прибыльным. Чешские предприниматели стали собирать старое оружие и боеприпасы со всей Восточной Европы. Покупателем частенько выступал болгарин Гебрев. Куда он потом отправлял товар чешских бизнесменов, никого не особо волновало. И, вдруг, оружие это засветилось в Сирии в руках террористов, которые были виновны в гибели многих граждан США, Великобритании. Ситуация стала немного напряженной. Чешское правительство во главе с тогдашним премьером Соботкой склады проверили. Возможно, что-то и нашли, но в целом ситуацию решили замять по-тихому. Но тут случается визит сотрудников российской разведки под прикрытием. Все, что нужно было, чтобы прекратить этот «бизнес» – это не взрыватель, а публикация серийных номеров имеющегося на складах в Вырбетице вооружения и боеприпасов. И, здрасьте, получите – чешская фирма поставляет оружие террористам. А фирма эта арендует склады у кого? Правильно, у государственной компании Vojenský technický ústav (с чеш. – «Военно-технический институт»). И что-то мне подсказывает, что связь госчиновников и поставок вооружения террористам нашлась бы сразу, и очень явная связь. И, вдруг, склады эти разлетаются в мелкую пыль. Удачно, не правда ли? Удачно для того, кто, вероятно, хотел бы скрыть что и сколько хранилось на этих складах в тот момент. И, как мы помним, версия нашлась сразу – «халатность сотрудников», которые, к сожалению, погибли при взрыве. Все, концов не найти!

В этой версии все соразмерно: степень вероятного урона полностью соответствует действию. И само действие в данной схеме является единственно возможным решением. Во всех других вариантах факт «ухода» со складов значительной части вооружения был бы обнаружен со стопроцентной вероятностью. Эта явно версия выглядит логичнее, нежели версия пана Бабиша и его камарадов. Запомним и этот момент.

Почему сейчас? Вопрос этот задают себе все и сами чешские граждане, в том числе. Бабиш выдал фразу о том, что расследование закончилось в конце прошлого года. Забавно, не правда ли? Другими словами, пан Бабиш считает, что расследование – это нечто схожее с процессом инсталляции компьютерной игры: пока не установишь на сто процентов, не поиграешь… Нет, пан Бабиш, у вас, муй камарад, было почти семь (!) лет, чтобы получить первичные версии и отсеять самые вероятные из них. А сверка и проверка всех, кто имел доступ на склады накануне взрывов с глубиной в несколько месяцев явно была проведена в первую очередь, в течение пары месяцев после взрывов. Но почему-то сначала Соботка (премьер от коалиции Социал-Демократической партии и движения ANO 2011), а затем и сам Бабиш об этом молчали, как тот мальчик из анекдота, который не говорил до 15 лет, пока его мама не пересолила борщ. Не было надобности?

Чешская республика высылала российских дипломатов и по гораздо более мелким поводам, и без объяснения причин для широкой общественности. Выслали, сами знают, за что. Таков этикет международной политики. Так почему сейчас все нормы не соблюдены. Зачем такое мощное освещение темы?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, я предлагаю заглянуть в будущее. А, именно, в начало октября нынешнего года. А там, правильно, выборы. Выборы депутатов нижней палаты парламента Чехии, которые должны состояться 8-9 октября 2021 года. Сейчас нижнюю палату чешского парламента худо-бедно контролирует Бабиш и его партия ANO. Но рейтинги его невысоки, и причин тому две: пандемия, которая пришлась в аккурат на премьерство Бабиша, и высокая степень лояльности чешского правительства по отношению к России. Да, в Чехии многие считают, что Земан и Бабиш недостаточно решительны и последовательны в отношениях с Россией. Как правило, эти люди голосуют за объединенных демократов из ODS и право-центристов из TOP-09. Вот часть их голосов и хочет собрать Бабиш в октябре. Зачем, спросите вы? В Чехии все спокойно, там проигравшая партия спокойно может готовится к следующим выборам в статусе оппозиции.

Но не все так просто, когда вы имеете дело с Бабишем. Достаточно воспользоваться поисковиком, чтобы понять, что у премьера Бабиша есть весомые поводы стараться остаться у власти любыми методами. Там и скандал с субсидиями в два миллиона евро, которые попали на счета агрохолдинга, принадлежащего Бабишу, и еще ряд коррупционных инцидентов. Его называют самым одиозным премьером в истории современной Чехии. Ситуацию с пандемией он провалил: разрешил массовые мероприятия на Рождество и Новый год и получил волну заболеваемости.

Многие в Чехии уверены, что в этом послаблении карантинного режима на праздники у премьера был свой финансовый интерес. На фоне этого партия Бабиша ANO стремительно теряет сторонников. А потеря места в парламенте и кресла премьера повышает риск возобновления расследований в отношении Бабиша по поводу коррупции.

Нужно отвлечь внимание, нужен скандал. Возможностей в пандемийное время для этого не так уж много. И премьер Бабиш ухватился за «тростинку» семилетней давности. Именно поэтому все его версии достаточно куцеватые и местами просто нелогичны. Они сделаны на скорую руку, а Бабиш с его камарадами импровизирует, как те пиарщики из фильма «День выборов». Именно поэтому, вместо доказательств, больший упор делается на высылку дипломатов. Вот, смотрите как мы их!.. Но сыграет ли это на руку Бабишу, сказать сложно. Антироссийскую волну тут же оседлали те, кто на ней катается долгое время, те же ODS и TOP-09. Но, возможно, Бабиша это не сильно заботит.

Думаю, что чешский премьер рассматривает и вариант с фальсификацией выборов в парламент. Евросоюз не позволит? Возможно. Но для них у Бабиша есть подарок в виде закупки вакцины от коронавируса у «правильных» фармкомпаний и строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» «правильными» фирмами из «правильных» стран. А когда стоят такие цели и задачи, то еще одно пятно на репутации России, по мнению Бабиша, не такая уж большая плата.

Вот таким нехитрым способом уничтожение улик о поставках вооружения террористам превращается в борьбу против «нехорошей» России. К тому нет нынче препятствия, коим до недавней трагической гибели в авиакатастрофе был знаменитый чешский миллиардер Петр Келлнер. Многие в Чехии уверены, что при его жизни Бабиш не решился бы на такую авантюру.

Москва, Владислав Лисовский

Москва. Другие новости 23.04.21

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