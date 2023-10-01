Американская дилемма: середина ноября станет решающей для киевского режима

Середина ноября, когда в США будет приниматься бюджет на следующий год, станет решающим для киевского режима и перспектив украинского конфликта. Такое мнение высказал политолог Юрий Баранчик в своем телеграм-канале. По его оценке, если помощь Украине действительно стала главной темой президентской гонки в США, то никакой существенной поддержки из Вашингтона Киев ближайший год не дождется, что может стать сигналом к аналогичному решению в Европе.

РИА «Новый День» приводит мнение эксперта полностью:

Главное событие этой недели, а возможно и всего года, произошло далеко за пределами России.

Палата представителей и Сенат США до последнего дня тянули с принятием бюджета. Несмотря на скепсис некоторых аналитиков, представители американского народа все-таки смогли согласовать, пусть не годовой, но все же бюджет, хоть и рассчитанный на 45 дней, благодаря чему не произошел шатдаун (приостановка работы всех правительственных структур).

Причиной, по которой это далекая от нашей страны новость может полностью изменить политическую жизнь России, является то, что бюджет был согласован лишь после того, как из него была полностью исключена статья расходов на поддержку Украины. Первоначально демократы планировали потратить на помощь правительству В. Зеленского $24 млрд в следующем году. Когда стало понятно, что такой бюджет не сможет пройти через Палату представителей, где республиканцы имеют большинство, Дж. Байден предложил внести во временный бюджет поддержку в $6 млрд. Даже четырехкратное сокращение не устроило республиканцев, и дабы не допустить шатдаун, демократам пришлось полностью исключить помощь Украине из проекта временного бюджета.

Уже сейчас руководство Пентагона сообщает о том, что средства, выделенные на помощь Украине, практически закончились, а значит, без согласования новых пакетов помощи поставки вооружения нашему противнику значительно сократятся. Вместе с остановкой финансовой помощи от США закончится и возможность Украины вести боевые действия, у нее просто не будет материально-технических средств для продолжения конфликта, так как большую часть прошлых поставок были уничтожены в весенне-летнем контрнаступлении.

Несмотря на то, что Президент США призывает выделить помощь Незалежной отдельным законопроектом, сомнительно, что республиканцы позволят сделать это. Похоже, что именно чрезмерная поддержка Украины станет главной темой атак на Байдена в уже стартовавшей президентской кампании. Дела у американской экономики идут, мягко говоря, не очень, и рядовых жителей США начинает нервировать, что США тратят деньги на зарубежные авантюры вместо решения внутренних проблем. Главный противник Дж. Байдена в борьбе за пост президента США Д. Трамп прямо говорит, что закончит войну на Украине, если ему удастся избраться, и займется в первую очередь вопросом бесконтрольной миграции, которая является куда более насущной проблемой чем «попрание демократии» в далекой Европе.

Все решится в середине ноября, когда будет приниматься основной бюджет на следующий год. Если помощь Украине действительно стала главной темой президентской гонки в США, то никакой существенной поддержки В. Зеленский от Дж. Байдена ближайший год не увидит. Это приведет к снижению поддержки и европейскими странами – никто не хочет поддерживать проигрывающих. А без западных траншей Украина обречена на скорое поражение, и, значит, успешное для России окончание конфликта не за горами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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