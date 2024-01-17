Громкий скандал с оскорбительными высказываниями президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции показывает, что приезжие не собираются жить по российским законам, но при этом пытаются колонизировать Россию. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по правам человека, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

РИА «Новый День» приводит его публикацию в телеграм-канале полностью:

Ситуация вокруг У.Баратова, которого возмутили русские на их же родной земле, ведь произошла не просто с лицом узбекской национальности, всё же речь о лидере национальной диаспоры, который не скрывает своих взглядов, активно их публикует и высказывает. Именно он оскорбил наших воинов, высказался по поводу нового мироустройства для России, что является ярчайшей иллюстрацией лживости тезиса о возможности массовой культурной интеграции приезжающих к нам инородцев даже после приобретения ими российского паспорта.

У них есть своя культура и традиции, свой народ, своя страна. Они не собираются жить по нашим правилам и даже законам. На российской территории они успешно создают филиалы своей настоящей родины с сохранением своего языка, своих культурных традиций и правил поведения, правда, уже в ущерб нашим. Чаще всего, у большинства приезжающих к нам выходцев из Средней Азии и Закавказья уже сформировавшееся отрицательное отношение к нашим традициям, культуре, законам, да и к нам тоже. Россия для них – лишь кормовая база. Именно поэтому основная часть из них не отождествляет себя с Россией и ее многонациональным народом, даже формально получив российское гражданство, говорит про то, что СВО – это не их война, в информационном пространстве позволяет себе издевки над нашими героями, унижает и оскорбляет наших женщин, а то, что они лихо позволяют себе в офлайн-режиме, мы все хорошо знаем и видим.

Они приезжают/переезжают в Великую Россию, потому что их государство не может обеспечить их достойной работой и заработком, социалкой и создать должные условия жизни. В их странах мечтают выпихнуть/трудоустроить эту в большинстве своем малообразованную массу. Более того, только в России с нашим великим терпением они могут диктовать свои условия и демонстрировать, например, свои радикальные религиозные наклонности. За которые, кстати, у себя на родине они получили бы немалый срок.

Еще раз обращаю внимание, что значительное большинство (исключения, конечно, есть) приезжают к нам из Средней Азии и Закавказья не на Родину, они осваивают новые для них территории, не побоюсь этого слова в широком его понимании, колонизируют их, чтобы жить «по кайфу» по своим устоям.

А конкретному персонажу, любителю птицеводства, желаю, чтобы в местах лишения свободы его встретили достойно его взглядам и пристрастиям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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