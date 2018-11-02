Самолет из Франции не смог пролететь над Россией и вернулся назад

Самолет французской авиакомпании Air France, вылетевший из Парижа, был вынужден развернуться. По словам пассажиров, пилот сообщил о том, что лайнеру не разрешают лететь над территорией России.

1 ноября Airbus 350-900 совершал полет из столицы Франции во Вьетнам. Через несколько часов полета командир сообщил пассажирам, что им придется вернуться, так как Россия запретила пролет над своим воздушным пространством, передает радиостанция Europe 1.

Через шесть часов лайнер приземлился в аэропорту «Шарль де Голль». Часть пассажиров пересели на другие рейсы, некоторые остались в гостиницах в ожидании вылета на том же рейсе в пятницу.

В авиакомпании заявили, что точная причина возврата самолета в аэропорт вылета, выясняется. В Air France предположили, что, вероятно, произошел компьютерный сбой, из-за которого лайнер пришлось развернуть.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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