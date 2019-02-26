В России из-за роста цен на топливо и ослабления рубля подорожали авиабилеты

В последние три месяца российские авиакомпании ощутимо подняли цены на свои услуги. По данным сервисов по продаже билетов, стоимость перелетов на некоторые направления выросла на треть. Эксперты считают, что всему виной подорожавшее топливо, а также ослабление рубля по отношению к иностранным валютам.

Средний чек за авиабилеты вырос зимой 2018-2019 годов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные интернет-агрегаторов. Внутренние перелеты подорожали на 7-17%, международные направления – на 5-33%. Единственное исключение – Европа, где чек остался на уровне прошлой зимы, отметили в одном из сервисов по продаже билетов.

На некоторых внутренних рейсах цена билета выросла значительно. Так перелет из Москвы в Симферополь подорожал на 78%, в Ростов-на-Дону – на 71%, в Самару – на 60%. Впрочем, были направления, перелет на которых подешевел.

Авиакомпании утверждают, что работают на грани рентабельности. «Сервисы реализации билетов не берут в расчет стоимость валюты: год назад доллар стоил 55 рублей, а сейчас почти 70 рублей. А все основные расходы перевозчиков – в валюте», – говорят источники издания в отрасли.

Перевозчики повышали цены, но экономический эффект был нивелирован продолжавшимся весь 2018 год ростом цен на топливо. Кроме того, расходы выросли из-за погодных условий, так авиакомпаниям пришлось увеличить закупки антиобледенительной жидкости, а рейсы массово отменялись.

Эксперты отмечают, что расходы перевозчиков росли в два раза быстрее инфляции, однако авиакомпании не могут поднять стоимость перелетов так, чтобы компенсировать этот рост, из-за высокой эластичности спроса по цене. Таким образом, опережающий рост издержек может привести в течение года к новым банкротствам на рынке авиаперевозок.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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