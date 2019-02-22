«Такого еще не было»: авиакомпании терпят гигантские убытки

Российские авиакомпании покажут за 2018 год убыток примерно в 70 млрд рублей. Эту ситуацию президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун назвал «печальной картиной» и заявил, что «такого еще не было».

Окончательных данных отчетных данных отрасли пока нет, однако уже сейчас эксперты полагают, что ожидаемый убыток по отрасли за 2018 год составит серьезную сумму – примерно 70 млрд рублей, сообщил Тасун на конференции «Авиационное и космическое страхование в России» По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет об операционных убытках – то есть о возможностях компаний своей выручкой закрыть свою себестоимость.

Тасун отметил, что полученная некоторыми компаниями прибыль для отрасли недостаточна. «Когда мы берем баланс и смотрим, что выручка [от продажи перевозок] отстает от расходной части – о чем мы можем говорить? И 2,7 млрд рублей для такой компании («Аэрофлот») – это, мягко говоря, ни о чем», – сказал он.

В январе из 20 компаний, на долю которых приходится 90% пассажирских перевозок, восемь на смогли выйти на уровень прошлого года. У некоторых «недобор» составил 15%. «Это уже сигнал», – считает президент АЭВТ.

По его словам, на снижение прибыли сыграл постоянный рост цен на авиационный керосин – его стоимость увеличивается с четвертого квартала 2017 года. В числе причин убытков также возросшие тарифы на аэронавигационное обслуживание и услуги аэропортов. Тасун напомнил, что авиакомпании уже попросили компенсировать им потери на топливе на 23 млрд рублей.

Повышать цены на билеты при этом перевозчики уже не могут, полагает Тасун. «Рынок очень чувствителен к игре тарифами, и мы пойти на это не можем», – отметил он, пояснив, что покупательная способность населения снижается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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